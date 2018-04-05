القاهرة-ا ش ا

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن التدخل الخارجي من بعض الدول الأجنبية يمثل عدواناً سافراً على سيادة وكرامة الدول العربية، مطالباً المجتمع الدولي بوقف التدخلات الخارجية وإخراج القوى الخارجية من مناطق الصراع في المنطقة.

وأوضح السلمي، في كلمته خلال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم، أن البرلمان العربي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البلدان التي تشهد صراعات وتدخلات خارجية، مندداً باستمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث ودعمها للميليشيات الحوثية الانقلابية التي تقصف المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعمها لجماعات إرهابية في البلدان العربية، وهو ما يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الأمة العربية تواجه عدة تحديات، في مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي، والتطرف والإرهاب، مستعرضاً المبادرات وخطط العمل التي اتخذها البرلمان العربي لدعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددا على حرصه مواصلة التشاور مع الاتحاد البرلماني العربي لتطوير البعد الشعبي والارتقاء به إلى أعلى المستويات في جوانب تمس حياة المواطن العربي، بهدف مواجهة مختلف التحديات ودفع عمليات النمو في مختلف ربوع العالم العربي.