اخبار مصر- شيرين حسين

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الحفل الختامي للمؤتمر العلمي السابع لجامعة عين شمس في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، حيث شهد الحفل منح العالم المهندس هاني عازر درجة الدكتوراة الفخرية في العلوم، فضلاً عن تكريم 13 من أساتذة الجامعة الحاصلين على جائزة جامعة عين شمس التقديرية.

وشارك في حفل الختام كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي،فاروق الباز والمهندس هاني عازر قامات علمية كبيرة.

كما أعربت “مكرم” عن سعادتها بمنح جامعة عين شمس درجة الدكتوراة الفخرية للعالمين الكبيرين الدكتور فاروق الباز والمهندس هاني عازر، مؤكدة على دور الجامعة الوطني في ربط علماء مصر في الخارج بأرض الوطن.

وأوضحت الوزيرة أن المهندس هاني عازر مثال للعالم المخلص لوطنه، وأشارت إلى ما قدمه للوطن من خدمات جليلة؛ مشددة على أنه قامة كبيرة لمصر بالخارج وضمن أفضل 50 شخصية في ألمانيا.

واختتمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه رسالة للشباب قائلة: “اتعلموا التواضع والاعتراف بالجميل والشجاعة والإيمان والحلم من علمائنا”، مؤكدة أن “مصر ستظل منتصرة بأبنائها في الداخل والخارج”.

ومن جانبه، وجه المهندس هاني عازر الشكر للجامعة وأعضاء هيئة التدريس على منحه الدكتوراه الفخرية وتكريمه كونه أحد أبناء هذه الجامعة، كما وجه الشكر لجميع من تكبد عناء الحضور لمشاركته هذه اللحظات، فضلاً عن والديه اللذان كانا سببًا أساسيًا في صناعة “الفرعون المصري صانع أهرامات أوروبا”، كما يطلق عليها الأوروبيون.