القاهرة - أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم /الخميس, برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر تنظيم “كتائب أنصار الشريعة” الإرهابي, إلى جلسة 23 أبريل الجاري, وذلك في اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة, والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين, وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية) قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة تحت مسمى (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها, لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة, واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع.

وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم, وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة, ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات, كما اعترف 5 من الإرهابيين – خلال التحقيقات – بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.