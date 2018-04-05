المنامة -أ ش أ

ينظم معرض البحرين الدولي للكتاب غدا الجمعة أمسية شعرية للدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر, والذي يلقى فيها

مختارات من أشعاره فضلا عن توقيع كتابه النقدي “قصيدة النثر والتفات النوع” في طبعته الجديدة بالإضافة لإقامة ندوة لمناقشة الكتاب بعد غد السبت.

ويواصل معرض البحرين الدولي للكتاب استقبال زواره حيث يقدم المعرض في دورته ال`18,المملكة العربية السعودية كضيف شرف كما تتزامن إقامته مع الاحتفال باختيار “المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018”.

ويستضيف معرض البحرين الدولي للكتاب – الذي يستمر إلى 7 أبريل الجاري – 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية وفكرية عربية وعالمية قادمة من 26 دولة.