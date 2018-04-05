اخبار مصر- وكالات

أدهشت الفرقاطة الروسية الصغيرة من مشروع “22160” صحفيي مجلة “The Drive” الأمريكية الذين وصفوا تصميمها بالعبقري.

ونشرت المجلة مقالا يسلط الضوء على الفرقاطة الحديثة، جاء فيه أنها تمتلك قدرة قتالية هائلة رغم صغر أبعادها. وبوسعها حسب المجلة توجيه ضربات إلى الأهداف البرية والبحرية الواقعة على مسافات بعيدة باستخدام 8 صواريخ مجنحة.

وتم تصميم الفرقاطة على أساس وحدات بديلة، ما يعني أنه يمكن تكييفها على أداء مختلف المهام حسب وظيفتها. وينصب في الفرقاطة إلى جانب منصات صواريخ “كاليبر” مدفع عيار 57 ملم ورشاشات ثقيلة وقاذف مضادة للضفادع البشرية من طراز “دي بي-65”. وتمتلك أيضا مهبطا خاصا بالمروحية.

ويمكن أن تبقى الفرقاطة في البحر لمدة شهرين، حيث تقطع مسافة حتى 6000 ميل بحري.

وتخصص الفرقاطة التي تم تصميمها وإنتاجها في مصنع “غوركي”، في مدينة زيلينودولسك، لأداء مهام خفر الشاطئ والمنطقة البحرية الاقتصادية (200 ميل) ومكافحة التهريب والقرصنة البحرية وحراسة القواعد البحرية والسفن الكبيرة في البحر، وكذلك خوض العمليات الحربية في عرض البحر.

يذكر أن البحرية الروسية تتسلم بحلول عام 2020 خمس فرقاطات من هذا النوع.