القاهرة - أ ش أ

اعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط اليوم الخميس ان منظمة السياحة العالمية ستعقد مؤتمرها السنوى بمدينة شرم الشيخ مايو المقبل.

واضافت – خلال مؤتمر صحفي – أن مصر ستشارك خلال المعرض القادم للسوق العربية فى دبي نهاية ابريل الجاري، حيث سيتم التركيز خلاله جذب السياحة عربية خلال الفترة القادمة.

واكدت ان الوزارة تعمل على خلق “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، مشيرة إلى أن مصر بها سوق مهم جدا فى الرسم والموسيقى والحرف اليدوية وسيتم ترويجه بشكل مناسب.

وأشارت إلى الوزارة تولى اهتماما كبيرا بعملية التدريب داخل القطاع السياحي، مشيرة إلى أن التدريب يشمل كافة القطاعات داخل الوزارة ، وبالتعاون مع الوزارات المختلفة مثل التربية والتعليم ، والجامعات المصرية.

وأوضحت أن 25 % فقط من خريجي السياحة والفنادق يمكن الاستفادة منهم فى السوق السياح المصري لذلك سيتم التركيز على التدريبات للنهوض بالقطاع السياحى المصري. وذكرت أن منظمة السياحة العالمية ستعقد مؤتمرها السنوى بمدينة شرم الشيخ مايو المقبل.