القاهرة- أخبار مصر

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس نتيجة إصابة عدد منهم بمرض “الالتهاب السحائي”، وأكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في وفاة طفلة بمدرسة بور سعيد بمنطقة الزمالك وذلك نتيجة إصابتها بتسمم دموي غير مُعدي وليس له علاقة بأي مرض معدي، نافية تماماً تفشي أي أمراض وبائية أو إصابات بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت على الفور بتشكيل لجنة من قطاع الطب الوقائي مكونة من 15 عضواً لزيارة المدرسة المذكورة وفحصها وطمأنة أولياء الأمور، وعقب الفحص تبين أن المدرسة تطبق معايير الاشتراطات الصحية ولا يوجد بها أي عدوى ولم ينتشر بها مرض الالتهاب السحائي كما تردد.

وأضافت الوزارة أن الفريق الوقائي عقد ندوة لتوعية أولياء الأمور والمدرسين بالإجراءات الوقائية التي تتبع في المدارس وطمأنة أولياء الأمور، فيما تم أخذ عينات من أغذية المدرسة والمياه بها، وأكد الفريق الوقائي أن المدرسة نظيفة وجيدة التهوية وتطبق اشتراطات صحية مناسبة ولا يوجد أي حالات مرضية.

كما أعلنت الوزارة عن وجود خطة وقائية للتعامل مع الأمراض المعدية للمنشآت التعليمية، وأن الخطة موزعة بالفعل على جميع مدارس الجمهورية ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أي مدرسة.

وفي النهاية أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, و التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على ‏الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط ‏الساخن لها (16528).‏