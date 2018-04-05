نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي وصفتها بأنها خطيرة.

وترى الصحيفة أن الصين بإمكانها وقف التصعيد إذا قدمت شيئا للولايات المتحدة، كما أن عدم تنفيذ القرارات التي أعلن عنها في الولايات المتحدة وتلك التي تعهدت الصين باتخاذها ردا على واشنطن يعطي أملا بإمكانية تراجع الطرفين.

وتضيف الصحيفة أن ترامب ربما يعتقد أن عجز الميزان التجاري مع الصين في حد ذاته يفقر الولايات المتحدة، وان فرض ضرائب أكثر على السلع الصينية وجعلها أغلى في السوق يغني الأمريكيين ويدفعهم لشراء السلع الأمريكية.

وتوضح الصحيفة أن هذه الفكرة خاطئة لأن أغلب السلع التي تمسها ضرائب ترامب هي سلع متوسطة تدخل في صناعة سلع نهائية أمريكية فتجعلها أغلى وأقل تنافسية في السوق.

نشرت صحيفة “ديلي تليجراف” تقريرا بشأن الاتهامات الموجهة لروسيا بضلوعها في تسميم الجاسوس الروسي السابق “سيرغي سكريبل” وابنته في بريطانيا.

وتشير الصحيفة الى إن الحكومة البريطانية تجمع الأدلة بشأن قضية تسميم سكريبل وابنته من عدة جهات، حيث ان مختبر الأسلحة الكيميائية اكتشف أن غاز الأعصاب المستعمل هو نوفيتشوك، وأن هذا الغاز تم تطويره في عهد الاتحاد السوفيتي، و لم يتم التخلص منه.

ونقلت الصحيفة عن مدير المختبرات قوله بأنه لا يمكن الجزم بمصدر غاز الأعصاب، ولكنه أكد أنه خطير جدا وعسكري الصنع لا يتوافر إلا لدى الدول.

ذكرت صحيفة “الاندبندنت” أن المتحف البريطاني بدء مشروعا لترميم أقدم جسر معروف في العالم، والذي ويقع جنوبي العراق.

وبحسب الصحيفة سيتم الترميم بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين العراقيين لترميم الجسر السومري الذي يقع بالقرب من مدينة الناصرية ويعود تاريخ تشييده إلى أربعة آلاف عام.