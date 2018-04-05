القاهرة -أ ش أ

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باختفاء الأرز البلدي من المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح المركز فى تقرير له أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا …مؤكدة أن الأرز مطروح بفروع المجمعات الاستهلاكية, والمنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى كافة محافظات الجمهورية ومشددة على أن أسعار الأرز التمويني مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيه.

وأوضحت وزارة التموين أن الأرصدة من الأرز داخل البلاد تكفي حاجة الاستهلاك حتى دخول المحصول الجديد, مضيفة أنها تتابع موقف السلع الأساسية بالمحافظات, ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب.

وفي سياق آخر…أعلنت وزارة التموين أنه سيتم افتتاح معرض سوير ماركت أهلا رمضان اعتبارا من 10 مايو المقبل وحتى يوم 13 مايو في أرض المعارض بمدينة نصر, وسيتم خلال المعرض توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين حيث تتراوح التخفيضات بين 15% و20% مقارنة بالأسعار المثيلة في الأسواق لتخفيف العبء عن المواطنين وإتاحة وتوفير الاحتياجات.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات الجمهورية يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أما في

حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).