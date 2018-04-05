القاهرة- أخبار مصر

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الحكومة إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الوزارة على استمرار عملية صرف المستحقات التموينية لكافة المواطنين المدرجين داخل منظومة البطاقات التموينية، موضحة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية بشكل دوري ومنتظم وبقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر 50 جنيهاً شهرياً، مؤكدة أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية وعدم إجباره على صرف سلع تموينية محددة.

كما أوضحت الوزارة أن جميع السلع الاستراتيجية آمنة ومتوفرة بالبلاد بجانب ما يتم التعاقد عليه من خلال لجنة الشراء المركزي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية للحصول على السلع ذات الجودة العالية بأسعار أقل لطرحها بجميع المنافذ التموينية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما في حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).