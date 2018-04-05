عدن-أ ش أ

قصفت مقاتلات التحالف العربي, اليوم/الخميس/, مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية المتون شمالي محافظة الجوف.

واستهدفت الغارات آليات وتعزيزات عسكرية ومواقع لمليشيات الحوثي غربي مجمع المتون.كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني آليات المليشيات جنوب المصلوب,

ما أسفر عن تدمير مدرعتين تابعتين للمليشيات.

يذكر أن معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش اليمني والمليشيات في محافظة الجوف حيث تمكن الجيش خلال اليومين الماضيين من انتزاع جبل الشعير الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة من قبضة المليشيات, وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري.