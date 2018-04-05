القاهرة - أ ش أ

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار جنيه.

وذكرت المالية عبر موقعها الإلكتروني أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 7.250 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.749 % فيما بلغ أعلى عائد 18 % وسجل أقل عائد 17.401 %.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 7.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 17.210 % في حين سجل أعلى عائد 17.479 % وأقل عائد 16.5 %.

وأشارت إلى أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 14.825 % وبلغ أعلى سعر 14.98 % وأقل سعر 14.69 %.

وكانت المالية قد قررت طرح سندات الخزانة اليوم بدلا من الإثنين المقبل نظرا لعطلة شم النسيم.