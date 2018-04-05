القاهرة - رويترز

صرحت وزيرة السياحة اليوم الخميس بان مصر ستركز على جذب المزيد من السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية في الفترة المقبلة من خلال الحملات الترويجية.

وأضافت الوزيرة رانيا المشاط في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن نسبة السائحين الوافدين لمصر من تلك الأسواق ضئيلة لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الأرقام المستهدفة للسائحين الوافدين إلى مصر.

وذكرت المشاط ان وزارتها تسعى إلى إعادة هيكلة الفنادق التي لم تضخ أي استثمارات في بنيتها التحتية منذ 2011، وذلك في ظل توقعاتها بتحسن أعداد السائحين الوافدين على مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أنها ستعمل على إعادة تنشيط صندوق الاستثمار بابيرس الذي يهدف إلى مساعدة الشركات والفنادق السياحية التي تواجه صعوبات عبر جذب رؤوس أموال أجنبية للصندوق.

كانت مصر أطلقت الصندوق في 2014 بهدف الاستثمار في الشركات المتعثرة ورفع كفاءتها وتأسيس شركات سياحة جديدة وكان من المخطط أن يصل رأسماله المستهدف إلى مليار دولار لكنه لا يتجاوز الخمسين مليون جنيه حاليا.