اخبار مصر - سماء المنياوي

ينظم المتحف المصري بالتحرير ورشة عمل تحت عنوان ” فن الديكوباج بنظرة فرعونية” وذلك يوم الأحد المقبل .

وقالت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن الورشة تستهدف جمهور الخريجين والمرأة المعيلة لتعليمهم فن الديكوباج وهو الفن الذي يستهوي العديد من الأشخاص.

واضافت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، أنه سوف يتم التعبير من خلال تلك الورشة عن مقتنيات المتحف المصري والتعبير عن الحضارة المصرية القديمة. و ستستمر الورشة لمدة خمس اسابيع بواقع كل يوم أحد من أول اسبوع.