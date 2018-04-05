القاهرة-أ ش أ

أكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في الإمارات مروان أحمد بن غليطة حق الإمارات في استرداد جزرها الثلاث المحتلة من إيران (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى).

وشدد غليطة ان بلاده لن تتخل عن مطالبها السلمية لاسترداد الجزر الثلاث, طواعية أو من خلال تفاوض مباشر أو بواسطة الآليات الدولية مثل محكمة العدل الدولية.

ودعا بن غليطة -في كلمة أمام المؤتمر ال`27 للاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس- الى تفعيل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية بشأن الجزر الثلاث, ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب لإيران بشأن الجزر المحتلة.

واستنكر الاحتلال الإيراني والإسرائيلي للاراضي العربية والأطماع التوسعية لكليهما, منددا بالإرهاب والتطرف والتدخل لبعض الدول في الشأن العربي ولاسيما تدخل إيران في اليمن وتهديد الأراضي المقدسة في السعودية.. مطالبا بالتضامن مع السعودية ورفض التدخل الايراني في اليمن.

وأعرب عن شكره لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على حسن الإعداد واستضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي, مهنئا مصر على نجاح الانتخابات الرئاسية التى فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي, متمنيا مزيدا من الاستقرار والأمن لمصر.