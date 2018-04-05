مرسى مطروح -أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح عودة 301 مصري ووصول 123 شاحنة فارغة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير الأمن – في تصريح اليوم الخميس – ” إن المنفذ استقبل 301 مصري بينهم 254 وصولا شرعيا و47 غير شرعي, كما تم إنهاء إجراءات سفر 812 شخصا بينهم 179 مصريا و633 ليبيا”, مشيرا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف “أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 156 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي, وإنهاء إجراءات وصول 123 شاحنة فارغة; لتحميل بضائعها من الجانب المصري “.