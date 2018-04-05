أخبار مصر- حمودة كامل

في مثل هذا الوقت من كل عام.. يترقب حجاج الجمعيات الأهلية هذا اللقاء.. داعيا الله عز وجل أن يجعله من المحظوظين الذين سيكونون من بين حجاج بيت الله الحرام هذا العام.

ففي هذا اليوم تجري مراسم القرعة على حجاج الجمعيات الأهلية.. وقد تمت القرعة بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة

العدالة والشفافية

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ، أن القرعة تجرى الكترونيا دون تدخل بشرى في اختيار أسماء الفائزين ضمانا لتحقيق العدالة والشفافية بين كافة المتقدمين وان الوزارة قد استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام حرصا على تقديم أفضل الخدمات للحجاج ووجهت الوزيرة التهنئة لكل الفائزين متمنية لمن لم يحالفه الحظ أن يكون له نصيب في المرة القادمة.

وأوضحت والي في كلمتها بمناسبة إجراء وزارة التضامن الاجتماعي القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية أن عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن من خلال 33 جمعية مركزية و3412 جمعية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي، وأن الوزارة تعاقدت مع فنادق بمناطق متميزة هذا العام مع توفير وسائل حديثة للنقل وتنفيذ منظومة جديدة للإشراف باعتباره أحد العناصر المهمة للحج.

الاتفاقات والتجهيزات

وفى كلمته هنأ الدكتور على جمعه كل من فاز بالقرعة وأشاد بالمستوى الذى تؤدى به المؤسسة القومية للحج والعمرة وانها تتبع احدث الوسائل التكنولوجية سواء في عمليات التقدم للحج أو إجراء القرعة وكذلك أشاد ما توصلت له من اتفاقات وتجهيزات سيتمتع بها حجاج الجمعيات الأهلية هذا العام.

أسبوعان لتجهيز الأوراق

من جانبه قال ايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أنه فور إعلان النتيجة سيتم منح أسبوعين للمتقدمين للانتهاء من الأوراق الخاصة بهم وان من لن يتمكن من الفائزين باستيفاء الأوراق أو لن يتمكن من الاستفادة بالفرصة سيتم تصعيد من يليه في القائمة الاحتياطية وأضاف وان هناك دورات تدريبيه وتنظيميه سيتم عقدها خلال الفترة القادمة للفائزين بالقرعة في المحافظات لخدمة الحجاج وتعريفهم بشعائر الحج ومراحله.

أسعار الحج

وعن أسعار الحج هذا العام قال إن أسعار برامج الحج لهذا العام تتراوح نسبة الزيادة فيها بالمقارنة بالعام الماضي في حدود 5% للمستوى الاقتصادي، ونسبة 10% للمستوى الأول وقد جاءت الزيادة نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم و 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة.

موقع وزارة التضامن

وخلال الإعلان قامت المهندسة عبير الحلو مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات باستعراض خطوات إجراء القرعة وأكدت على التنسيق مع وزارة الداخلية في إعلان القرعة والجوانب الفنية بين قرعة الجمعيات وبوابة الحج الرسمية كما أن كافة الأسماء سيتم عرضها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي Moss.gov.eg ، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg كما تم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg وعلى موقع المؤسسة القومية للحج hijjfoundation.org.eg