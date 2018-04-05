أخبار مصر- حمودة كامل

بدأ اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان لقاءه بالسيدات المعيلات بقوله ” أنتم الأكثر إحتراماً وليس الأكثر إحتياجاً ” وهو الذى جاء أثناء تدشين المحافظ لفعاليات مشروع رائدات الأعمال لعمل مشروع منزلى لسيدات أسوان بحضور200 سيدة مستفيدة من المشروع بمختلف القرى والنجوع والمناطق النائية.

وقد أعرب اللواء مجدى حجازى عن سعادته البالغة لتنفيذ هذا المشروع ليرى النور بهدف تحسين الظروف المعيشية للسيدات اللاتى يعولن أسر كاملة حيث تم دعم مشروع رائدات الأعمال بمبلغ 200 ألف جنيه من صندوق الخدمات التابع للمحافظة من خلال تقديم مساهمات نقدية بقيمة ألف جنية لكل منهن فى صورة سلفة مستردة بدون فوائد ولا مصاريف إدارية ولا رسوم لإتاحة الفرصة أمامهن لتطوير نفس المشروعات القائمة أو لتنفيذ مشروع جديد حيث تم إعطاء فترة سماح 3 أشهر ثم دفع 100 جنيه شهرياً على مدار 10 أشهر.

وأوضح أنه فى حالة جدية المشروع وإنتظام السيدات فى السداد بعد 5 أشهر يمكن تقديم مساهمات نقدية أخرى بنفس القيمة مع إعطاء فترة سماح شهر للتوسع فى المشروع القائم ، كما أن ذلك سيعطى الفرصة لغيرهن لزيادة عدد المستفيدين منه فى المراحل التالية .

وأشاد حجازي بكل من ساهم من الجهاز التنفيذى بالشئون المالية والحسابات ومبادرة مشروعك وأيضاً المجلس القومى للمرأة للإعداد والتجهيز لتنفيذ هذا المشروع الرائد والذى بدأ بإعداد إستمارة وتوزيعها على الوحدات القروية وتم إختيار المنطبق عليهم الشروط.