اخبار مصر - احمد عوض

تتهيأ محافظة البحر الاحمر لاستقبال زائريها للاحتفال بأعياد الربيع ، حيث عقد صباح اليوم اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر اجتماعا تنسيقيا موسعا استم لساعات لاستعراض الاجراءات النهائية حول استعدادات المحافظة لاستقبال اعياد الربيع بحضور جميع الاجهزة المعنية بذلك .

وجه عبدالله باتخاذ الاجراءات اللازمة من توفير سيارات الإسعاف وان تتسم باليقظة التامة وخاصة بأماكن التجمعات وتوفير كافة الادوية بالوحدات الصحية والمستشفيات مع توفير الاطباء وايضا مضاعفة الحملات التفتيشية على المواد الغذائية وخاصة الاسماك المملحة فى جميع الاسواق مع اعطاء توجيهات بنشر التوعية الصحية على الاهالى عبر الصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات المعنية لتشمل كافة الارشادات الصحية عن كيفية تجنب اضرار المأكولات الشهيرة فى اعياد الربيع .

وكلف المحافظ اجهزة الامن بتوفير الخدمات الامنية وانتشار افراد الامن بالاماكن المزدحمة بالزائرين لتوفير الحماية المتكاملة للاهالى والزائرين واتخاذ اجراءات قانونية صارمة لمن يتعدى على حقوق الغير بالقول او الفعل مشيرا انه لن يسمح بحدوث اى تعديات على الحريات بالمحافظة وتوفير سبل الراحة للجميع ، كما كلف بتوفير الخدمات اللازمة من مياه وكهربا بمختلف الشواطئ واماكن التنزه قبل تواجد الزائرين .

كما وجه بتنفيذ حملات للرادار على جميع الطرق المؤدية للمحافظة مؤكدا ان الهدف منها ليس لتحصيل رسوم المخالفات وانما للحفاظ على ارواح المواطنين مع سحب التراخيص عند تكرار المخالفة مرة اخرى .