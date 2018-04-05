اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

نظمت البورصة المصرية اليوم الخميس احتفالا بمناسبة يوم اليتيم، إدراكا منها لأهمية انخراط مجتمع الأعمال في تعزيز المسئولية المجتمعية كأحد أهم الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تشمل مختلف شرائح السكان على نحو مستدام.

وشارك في احتفالية تدشين جلسة التداول بمناسبة يوم الطفل المصري، محمد فريد رئيس البورصة، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعدد من الشركات المقيدة وقرابة 30 طفل.

ذكر رئيس البورصة، إن استضافة البورصة هذا الحدث للعام الثالث على التوالي يؤكد اهتمامها الشديد بملف المسئولية المجتمعية مشيرا إلى أن المسئولية المجتمعية تعد مكون أساسي من مكونات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة على نحو مستدام.

واوضح الدكتور على جمعة، ان البورصة منصة تمويل أساسية للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف بما يسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية.

ودشنت البورصة حملة للتبرعات شارك فيها قرابة 15 شركة من الشركات المدرجة في البورصة بمختلف القطاعات، قدم لهم رئيس البورصة الشكر والتقدير.

وتابع فريد، أن إدارة البورصة مستمرة في تنظيم الحفل سنويا مساهمة منها في تلبية احتياجات عدد أكبر من الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع وتقديم العون للفئات الأكثر احتياجا.