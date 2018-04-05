اسطنبول - رويترز

تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الخميس بفعل تجدد مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم بعد تقرير ذكر أن الرئيس رجب طيب إردوغان كثف انتقاده للسياسة النقدية.

وانخفضت الليرة بنحو 6 % مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة حيث شعر المستثمرون بالقلق من التضخم الذي سجل معدلا في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية.

وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدن عند 4.0430 ليرة للدولار. وبلغت العملة التركية 4.0320 ليرة للدولار لتسجل انخفاضا بنحو 0.9 %.

وتراجعت العملة التركية مقابل اليورو إلى 4.9478 ليرة لليورو، لكنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المتدني الذي سجلته الشهر الماضي عند 4.9728 ليرة.