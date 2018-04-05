دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ24 الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 19 سفينة، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان لهيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية بلغت 2679 طن قمح، و103 سيارات نقل محملة بنحو 4548 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 172 ألفا و834 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و227 طنا.

واستقبل الميناء قطارا محملا بـ1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 12 ألفا و400 طن فوسفات.