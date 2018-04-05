بورسعيد - أ ش أ

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم الخميس تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ويتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وجاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.