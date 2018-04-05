أخبار مصر- حمودة كامل

شارك اليوم الخميس 5 أبريل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي تنظمه الحكومة البرتغالية في العاصمة لشبونة حول موضوع “التعليم في أوقات الطوارئ” والذي يناقش كيفية العمل على الارتقاء بتعليم الأفراد، خاصة على مستوى التعليم الجامعي، في المناطق التي تواجه نزاعات مسلحة أو تدفقات ضخمة للاجئين أو النازحين على غرار المنطقة العربية.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية أشار في إطارها إلى مسببات وجذور ومظاهر التحديات الضخمة التي تواجهها المنطقة العربية نتيجة استمرار تدفقات اللاجئين والنازحين في التصاعد بشكل غير مسبوق منذ عام 2011 نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة التي ألمت بعدد من الدول العربية، منوهاً إلى التداعيات والضغوط الواسعة الناتجة عن هذا الأمر وعلى رأسها التداعيات الإنسانية وتلك المرتبطة بالأوضاع التعليمية والصحية للاجئين والنازحين العرب.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد أيضاً ضرورة إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد بموضوع تحسين فرص نفاذ الأطفال والشباب من اللاجئين إلى التعليم، سواء المدرسي أو الجامعي، مشيراً إلى ضرورة التوصل أيضاً إلى صيغ مبتكرة ومتكاملة للتعاون والتنسيق الدولي للتعامل مع هذا التحدي، بحيث يمكن توحيد الجهود من أجل الارتقاء بالعمل في هذا المجال والذي يحتاج إلى موارد مادية وبشرية وفنية ضخمة لمخاطبة الاتساع المتزايد بشكل متسارع في حجم ظاهرة اللجوء والنزوح على المستوى الدولي بشكل عام وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص باعتبار أنه يعيش بها حوالي ٥٠٪؜ من لاجئي العالم و٤٤٪؜ من نازحيه.

واستعرض أبو الغيط أهم أبعاد الجهود التي تقوم بها الآليات المعنية في جامعة الدول العربية للتعامل مع هذا الموضوع، وذلك استرشاداً بالتوجيهات والتكليفات الصادرة عن القادة العرب في هذا الشأن لتوسيع دائرة التعاون بما يمكن معه تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين والنازحين العرب في مجال التعليم باعتباره ضمانة رئيسية لمستقبل أفضل لهم وعنصراً حيوياً في ذات الوقت في الجهود المبذولة لاحتواء النزاعات والصراعات المسلحة القائمة.