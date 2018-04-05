القاهرة-أخبار مصر

وافقت أندية العين والجزيرة والوصل الإماراتية رسميا على المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تقام أغسطس المقبل.

ووقعت الأندية الثلاثة، اليوم الخميس، عقود المشاركة في البطولة لتمثيل الإمارات، حيث أوضح مدير البطولة العربية طلال آل الشيخ أن البطولة ستنتهي في أبريل 2019، وأن البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من دور الـ 32.

وأكد الشيخ أن البطل سيحصل على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، بينما سيتم فرض غرامة 2.5 مليون دولار على أي فريق يعتذر عن المشاركة قبل أو أثناء البطولة، بعد توقيع عقد المشاركة فيها.