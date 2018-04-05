أخبارمصر-غباشى خيرالله

بدأت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الادارة العامة لمرور الجيزة عمل بعض التحويلات المرورية بمنطقة المتحف المصرى الكبير نظراً لقرب افتتاحه وما يتطلب ذلك من توسعة للطرق المؤدية للمتحف وتشمل الاعمال تنفيذ إغلاق كلى للاتجاه القادم من الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من شارع البرنسيسة حتى أسفل الدائرى القوس الغربى بطول 1200 متر لمده 45 يوم.

وصرح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ان التعديلات المرورية تشمل القادم من مناطق الهرم وفيصل اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى :

استكمال طريق المنصورية اتجاه كرداسة مرورا أسفل الدائرى القوس الغربى حتى أول دوران للاتجاه المقابل ثم الصعود للدائرى من مطلع كرداسة اتجاه المنزل المؤدى للإسكندرية الصحراوى .

القادم من مناطق الهرم وفيصل اتجاه مطلع الدائرى :

استكمال طريق المنصورية حتى أسفل الدائرى والقوس الغربى ثم الاتجاه يساراً للطريق الموازى للمنصورية والعودة اتجاه شارع أنور السادات والدخول منه يمينا حتى التقاطع مع الإسكندرية الصحراوى ومنه لمطلع الدائرى .

وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .