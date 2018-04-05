القاهرة - ا ش ا

فاز 12 ألف حاج من إجمالي 34 ألف مواطن, في القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية, والتي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي, اليوم الخميس, بديوان عام الوزارة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم, أن إجراء القرعة حضره أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن, ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة, ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبدالقوي.

واستبعدت “التضامن” الطلبات التي تم تسجيلها في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية والتي أعلنت من قبل, بالإضافة إلى من سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية.

وأعلن أيمن عبدالموجود, أنه تم تخصيص عدد من التأشيرات للحالات الإنسانية بمحافظة شمال سيناء, ويمكن للمتقدمين معرفة نتيجة القرعة عبر موقع الوزارة الإلكتروني, كما سيتم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد وعلى موقع المؤسسة القومية للحج.