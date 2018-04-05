اخبارمصر - د.هند بدارى

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون فى تحقيق التنمية المستدامة بمجال المعرفة والابتكار، وذلك بمقر وزارة التخطيط .

و أعلن د. خالد عبد الغفار أن البروتوكول الاول ومدته عام قابلة للتجديد يستهدف التعاون مع اكاديمية البحث العلمى من خلال مجالسها المتخصصة فى إعداد دراسة لتحديد التخصصات والوظائف المطلوبة مستقبلاً والتى تحتاج إليها الدولة خلال الفترة المقبلة

وأضاف د. عبد الغفار أن البروتوكول الثانى يهدف إلى التعاون فى مجال حاضنات الأعمال، مؤكداً أهمية إنشاء شبكة قومية تضم المعنيين بريادة الأعمال.

ومن جانبها أكدت د. هالة السعيد أن بروتوكول حاضنات الأعمال سيمثل بداية قوية فى هذا المجال، وأنه بمثابة الأداة التحقيق أحد محاور مشروع رواد 2030 والذى يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030،

وينص البروتوكول الثانى والذى تصل مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد على تعاون الطرفين لإنشاء شبكة قومية تضم حاضنات الأعمال على مستوى المحافظات تكون أول مظلة لوضع منظومة متكاملة لإدارة جميع حاضنات الأعمال فى مصر، والتوسع فى إنشاء حاضنات أعمال جديدة فى المحافظات الأكثر أولوية،