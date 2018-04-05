القاهرة - ا ش ا

أعرب المجلس المصري للشؤون الخارجية عن التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثانية .

وأعرب المجلس – في بيان صادر اليوم الخميس – عن الثقة في أن النسبة الكبيرة من الأصوات التي حصل عليها الرئيس السيسي, إنما تعكس تفويضا واضحا لسيادته من الشعب المصري بالمضي قدما في استكمال سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبلوغ الرفاهية لجموع الشعب المصري, التي بدأها منذ ولايته الأولى.

وثمن المجلس عاليا السياسة الخارجية المستقلة والمتوازنة التي تتبناها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي, بما يعزز المصالح القومية وأمن البلاد, ويعيد لمصر دورها الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي.