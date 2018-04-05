القاهرة-أخبار مصر

يبدأ منتخب الشباب لكرة القدم معسكرا يوم 25 ابريل الجاري .واتفق الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حمادة صدقى، على خوض مباراتين وديتين أمام ليبيا، خلال المعسكر .

وتقام المباراة الودية الأولى يوم 30 أبريل الجارى، على أن تقام الودية الثانية يوم 3 مايو المقبل، ولم يتحدد ملعب المباراتين حتى الآن.

يأتي يستعد منتخب مصر لمواجهتى السنغال فى شهر مايو المقبل، ضمن المرحلة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والتى ستقام العام المقبل فى النيجر.