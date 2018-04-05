موسكو ـ أ ش أ

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس الولايات المتحدة بأنها تريد المحافظة على الوضع الفوضوي في سوريا لإبقاء سيطرتها ، وتبرير وجودها العسكري هناك إلى أجل غير مسمى.

واوضح لافروف -في كلمة له أمام مؤتمر موسكو الدولي للأمن- ان “هناك انطباع بأن الأمريكيين يريدون المحافظة على هذا الوضع السائد الذي يخدم مصالحهم على المستوى الجيوسياسي والعالمي” .

وكان البيت الأبيض قد كشف عن موعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ، بعد حالة الجدل التي أحدثتها التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في انسحاب سريع للجيش الأمريكي من سوريا.

وأعلن البيت الأبيض أمس أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرهون بالقضاء نهائيا على “داعش” في سوريا ، وكذلك أيضا ب`”نقل” المسؤوليات التي تتولاها القوات الأمريكية حاليا إلى “القوات المحلية” التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها ، لضمان أن التنظيم الإرهابي “لن يعود للظهور مجددا”.