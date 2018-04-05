الإسكندرية - أ ش أ

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تجربة متميزة لزوار المعرض، حيث يضم أقساما مختلفة تعرض كتبا وإصدارات بأسعار رمزية وأخرى مجانية، كما يصطحب الزائر في جولة تعريفية بأقسام الأزهر الشريف المختلفة.

وذكر بيان صحفي صدر اليوم الخميس عن مكتبة الإسكندرية أن الجناح يضم قسما لمكتبة الأزهر، ومركز الأزهر للترجمة، ومجمع البحوث الإسلامية الذي يقدم إصداراته بأسعار رمزية; ومنها كتاب “هذا هو الإسلام”، “نظرات إسلامية”، “حول إعجاز القرآن”، “الإسلام دين عامر خالد”، “خطوات التفسير البياني”، “نشأة الفقه الاجتهادي وأطواره”، “الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري”.

ويقدم قسم بيت الزكاة كتبا مجانية لزوار المعرض، كما يتضمن الجناح أقساما تعريفية بالجامع الأزهر، وجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قسم خاص بالتعريف ببوابة الأزهر الإلكترونية الرسمية والخدمات والمصادر التي تتيحها عبر الإنترنت.

ويستقبل الجناح عددا كبيرا من الرحلات المدرسية يوميا، كما يقدم قسما خاصا لعرض مجلة “نور”; أحد إصدارات الأزهر الشريف المقدمة للأطفال.