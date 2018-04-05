موسكو ـ أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الفيتنامي نجو شوان ليش اليوم الخميس أن موسكو لعبت دورا مهما في عملية التصدي للإرهاب وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن فيتنام ترغب في تعزيز دور روسيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

واوضح وزير الدفاع الفيتنامي – في خطابه أمام المشاركين في مؤتمر الأمن الدولي بموسكو – “ان العلاقات الثنائية بين روسيا وفيتنام تشهد تطورا دائما ، إذ تعتمد هذه العلاقات على احترام السيادة الوطنية وتتبع نهجا مشتركا حيال العديد من الأحداث”.

يذكر أن مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي بدأ أعماله أمس الأربعاء في العاصمة الروسية ، ولمدة يومين ، بمشاركة وفود من 95 دولة تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيسا للأركان ونائبا لوزراء الدفاع ، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبيا لبحث مسائل الأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك التركيز على مسائل الإرهاب وطرق مكافحته.