الخرطوم - أ ش أ

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم, اليوم الخميس, أعمال الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا, الذي ضم وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات العامة , بجانب الخبراء والفنيين بالدول الثلاث .

وفي مستهل أعمال الاجتماعات, رحب وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور بالوفود السياسية والفنية المشاركة, وقال إن فعاليات الاجتماعات ستستمر طوال اليوم,معربا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث.

وأكد غندور, ثقته في أن يكون الإعلام عاملا مساعدا للوصول إلى توافق بين الدول الثلاث ذات التاريخ العريق, موضحا أن الاجتماعات تتضمن ثلاث جلسات مغلقة, وسيتم عقب كل جلسة عرض أهم ما تم التوصل إليه خلالها.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية, انخرطت وفود الدول الثلاث في أولى الاجتماعات المغلقة لتذليل العقبات والوصول إلى تفاهمات حول سد النهضة .