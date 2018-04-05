دمياط - أ ش أ

صرح المهندس ماهر سويلم مدير عام الزراعة بدمياط اليوم الخميس بان موسم حصاد القمح هذا العام سيكون مبشرا حيث تم حصاد 28 فدانا حتى اليوم من إجمالي 26 ألفا و237 فدانا.

وأضاف أنه من المنتظر أن يصل إنتاج الفدان من القمح هذا العام إلي 20.5 قنطار بزيادة عن العام الماضي قنطارين ونصف نتيجة للجهود المبذولة والإرشادات المتبعة في زراعة المحصول وعدم إصابة المحصول بأى أمراض تؤثر عليه.

وأشار مدير الزراعة إلى أنه تم هذا العام زراعة ثلاثة أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاج منها سخا 95 وشندويل 1 وجميزة 12.