عواصم - رويترز

اعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ان حركة نقل الركاب على مستوى العالم زادت 7.6 % في فبراير من حيث إيرادات كيلومترات المسافرين.

وأضاف إياتا أن الطاقة الاستيعابية للطائرات (التي تقاس بكيلومترات المقاعد المتاحة) زادت 6.3 % في فبراير وإن معامل الحمولة ارتفع 0.9 نقطة مئوية إلى 80.4 %.

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد إن زيادة أسعار الوقود وتكلفة العمالة في بعض الدول ستقلص على الأرجح حجم التحفيز الناتج عن انخفاض أسعار تذاكر الطائرات.