القاهرة-أخبار مصر

انتظم الثنائي أحمد رفعت، وحمدي النقاز، لاعبا الزمالك، في التدريبات الصباحية، المقامة حاليا على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

كان النقاز قد تغيّب عن الفريق، الفترة الأخيرة؛ بسبب معاناته من الإجهاد عقب عودته من تونس، بعد خوض مباراة ودية مع منتخب بلاده، بينما خضع رفعت لبرنامج تأهيلى بعد إصابته بكدمة فى وجه القدم.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية وبدنية قوية على هامش المران وجاءت الفقرة الأولى عبارة عن ركض حول الملعب لمدة ربع ساعة، بينما شملت الفقرة الثانية تدريبات تأهيلية بالكرة أعقبها بعض التدريبات البدنية القوية.

فيما حصل حازم إمام، الظهير الأيمن، على إذن من الجهاز الفني، بقيادة إيهاب جلال، بالراحة السلبية من التدريبات الجماعية؛ بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.