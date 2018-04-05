سوهاج - أ ش أ

أمرت النيابة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، بانتداب مهندس فني لبيان سبب حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة اثنين آخرين، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما إذا سمحت حالتهما بذلك، وقد سمحت النيابة بتسليم الجثث لذويهم ودفنهم.

واصطدمت سيارة لوري بسيارة نقل ميكروباص عند الكيلو 15 بطريق (سوهاج/ أسيوط) الصحراوي الشرقي كانت تقل عددا من الأشخاص من مركز إسنا بمحافظة الأقصر وكانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بالإسكندرية.