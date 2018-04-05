الإسكندرية - أ ش أ

أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة; لاستقبال أعياد شم النسيم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق برفع درجات الاستعداد القصوى والاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا قيام الإدارة العامة للحدائق المركزية بتجهيز الحدائق والعمل على نظافتها ورفع كفاءتها.

وأضاف سلطان – في تصريح اليوم /الخميس/ – “أنه سيتابع بنفسه تلك الخدمات وسيقوم بجولات مفاجئة لكافة الأحياء والمرافق; للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة”, منوها بأن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم; لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

ووجه رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل; لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية والتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات المخالفة بنهر الطريق والأرصفة ، ومتابعة الخدمات المقدمة في الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق, وخاصة الشواطئ المجانية لحل أي مشكلة قد تواجه الزائرين حيث تم زيادة أعدادها ل`7 شواطئ وهي (المندرة المجاني, ميامي, السرايا, جليم, المكس, البيطاش والهانوفيل).