تيرانا ـ أ ش أ

قطع داعمو المعارضة في ألبانيا اليوم الخميس أربعة تقاطعات رئيسية للطرق السريعة في البلاد ، في إطار تظاهرة مناهضة للحكومة طالبوا خلالها باستقالة رئيس الوزراء إدي راما.

واتهم داعمي المعارضة المتجمعين بتقاطعات الطرق الأربعة بأنحاء البلاد الحكومة بارتباطها بالجريمة المنظمة ورفع الضرائب ونسبة الفقر في البلاد ، كما قاطعت المعارضة – بقيادة الحزب الديمقراطي – الجلسة البرلمانية اليوم بهدف إطلاق حملة عصيان مدني عبر قطع الطرق الرئيسية وحث المواطنين على عدم دفع الضرائب المتزايدة.

من جانبها ، أعلنت الشرطة أنها تعد تلك التجمعات غير مشروعة إذ أنها لم تتلق أي طلب لانعقادها.