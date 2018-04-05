القاهرة - أ ش أ

تطلق جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري في العاشرة من صباح بعد غد السبت، فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم، بحضور ومشاركة أكثر من 300 طفل، بمشاركة حملة “دمية لكل طفل” التي تضم مجموعة من المتطوعين وتهدف إلى توزيع الألعاب والدمى على الأطفال، وذلك بمكتبة مصر الجديدة للطفل.

وأشار الدكتور نبيل حلمي سكرتير عام الجمعية – في تصريح اليوم – إلى أن الاحتفال يأتي في إطار اهتمام الجمعية الدائم بالتواصل مع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات

الخاصة، لرسم البهجة والسعادة في نفوسهم واستقبالهم بكافة مؤسسات الجمعية للاستمتاع بأنشطتها وخدماتها.

من جانبها، أوضحت مروة عبدالرحمن مدير مكتبة الطفل أن الهدف من المبادرة هو الاحتفاء بالأطفال الأيتام، وتوفير عناصر الترفيه لهم; بما يشعرهم باهتمام المجتمع بهم،

مشيرة إلى أن الحفل يتضمن عروضا لعرائس الماريونت وساحر.