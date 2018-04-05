الإسكندرية - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الاسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بمنطقة الرمل شرق المدينة، لحيازته وعرضه للبيع 138 كجم كبدة مجمدة محلولة من التجميد، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملاتهم لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محل خردوات بمنطقة المنتزه شرق المدينة، أثناء عرضه للبيع 1045علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.

وضبط خلال الحملة 21 قضية تموينية أخرى شملت البيع أزيد من السعر الرسمي، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.