الاسكندرية - أ ش أ

تنظم إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الاسكندرية في 11 أبريل الجاري ندوة تحت عنوان “حوار مع مبدع” يتحدث فيها الفنان الكبير محمد صبحي.

وأوضح مدير إدارة المشروعات والبرامج الخاصة بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، إن الندوة تأتي في إطار تبني مكتبة الاسكندرية لبرامج المواجهة الفكرية للتطرف والارهاب;

ودور الفن والثقافة في حماية المجتمع من الافكار الهدامة والمتطرفة ، من خلال تقديم أعمال فنية وأدبية متميزة ترتقي بالمجتمع.

من ناحية أخرى تنظم مكتبة الاسكندرية في 11 أبريل الجاري بمركز المؤتمرات المؤتمر الصحفي الخاص بملكات جمال العالم بحضور 80 متسابقة من مختلف دول العالم.