موسكو ـ أ ش أ

اكد نائب رئيس القيادة العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيجور كوستيوكوف إن عدد القوات الأمريكية في المنطقة الآسيوية من المحيط الهادئ تجاوز 400 ألف عسكري وأكثر من 200 منشأة عسكرية و50 قاعدة عسكرية كبيرة.

وأضاف كوستيوكوف ، خلال كلمة في مؤتمر (موسكو السابع للأمن الدولي) اليوم الخميس “أن 6 قاذفات أمريكية من طراز (بي -52) تتواجد بشكل دائم في قاعدة (أندرسون) بجزر ماريانا بالمحيط الهادئ”.

وأشار إلى أنه في بعض الحالات يصل عدد هذه القاذفات الاستراتيجية إلى 15 قاذفة حيث تقوم بتحليقات دورية مستمرة فوق مياه المحيط الهادئ.