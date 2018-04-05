القاهرة - ا ش ا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم الخميس في دورته 27 يأتي في ظروف دقيقة ، بعد ان باتت المنطقة العربية بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة، وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب .

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ان الأمتين العربية والإسلامية تواجهان تحديات هائلة, وتحدق بهما أخطارا لا يستهان بها ، وان واحدا من كل ثلاثة لاجئين في العالم عربي, كما أصبح البحر المتوسط مركزا للهجرة غير الشرعية”.

وتابع : “لقد قام اتحادكم من أجل أسمى وأنبل القيم.. قام تجسيدا للرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق بين برلماناتكم من أجل مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن العربي في مختلف مجالاته من أجل تمثيل الإرادة الشعبية والتعبير عن طموحات المواطن العربي وقضاياه.. من أجل التواصل مع ممثلي السلطة التنفيذية

في بلدانكم العربية من خلال رئيس الاتحاد ورؤساء البرلمانات العربية لتعزيز التضامن العربي.. من أجل تعميق ثقافة حقوق الإنسان ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.. لقد قام اتحادكم من أجل هذا كله, وعمل جاهدا ومخلصا من أجل هذا كله”.