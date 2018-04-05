اخبارمصر - سماء المنياوي

اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح مشروعات الخطة الاستثمارية 2018/2019 بمبلغ 776.5 مليون جنيه لدعم قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والوحدات المحلية والامن والاطفاء والمرور والتي تخدم المواطن المطروحي

وصرح بذلك محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة مؤكدا بان محافظ مطروح اعتمد الخطة الاستثمارية بمبلغ 776.5 مليون جنيه موزعة كالاتي قطاع الكهرباء مبلغ 156.1 مليون جنيه ، قطاع الرصف والطرق 143.1 مليون جنيه وقطاع تحسين البيئة بمبلغ 422.3 مليون جنيه وتدعيم الوحدات المحلية بالمدن 23.2 مليون جنيه وقطاعات الامن والاطفاء والمرور بمبلغ 22.7 مليون جنيه .

ومن جانبه اكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بان الخطة الاستثمارية 2018 / 2019 التي بلغت 776.5 مليون جنيه حتي الان تعد أكبر خطة استثمارية للمرة الثانية لمطروح علي مستوي الجمهورية والتي تخطت العاصمة

وأضاف محافظ مطروح بان زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظة يعد ثقة كبير من الحكومة وإيمانا منها بمستقبل المنطقة الواعد بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات بالمحافظة وخاصة بعد توقيع عقود المشروعات الاستثمارية العملاقة خلال الفترة الماضية والتي ستحول المنطقة لمحور تنمية جديد لمصر به كافة المقومات الاستثمارية .

وأشار أبو زيد بان الخطة الاستثمارية ستساهم في الارتقاء بالبنية التحتية لكافة المرافق من رصف وإنارة بالقري والتجمعات المحرومة وتدعيم احتياجات الوحدات محلية وتدعيم قطاعات الأمن والاطفاء والمرور بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة لتواكب المشروعات القومية بالمحافظة .

يذكر ان الخطة الاستثمارية بمطروح العام المالى الماضى 2017/2018 بلغت مليار و100 مليون جنية وهو ما يعكس النظرة المستقبلية للدولة، للارتقاء بالبنية التحتية بالمحافظة.