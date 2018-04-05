كانبرا - أ ش أ

أفاد باحثون أستراليون أن تناول الكثير من الخضروات قد يساعد النساء المسنات على الحفاظ على سلامة أوعيتهن الدموية، وأن أكبر فائدة تأتي من الخضروات الصليبية، مثل (الملفوف، القرنبيط، البروكلي)، حيث ارتبط تناول هذه الخضار ذات الرائحة القوية بتقلص أقل في الشرايين السباتية الموجودة في الرقبة.

وقال الباحثون بكلية العلوم الطبية والصحية بجامعة غرب أستراليا، إن زيادة سماكة هذه الأوعية الدموية الرئيسية هي علامة على الإصابة بأمراض القلب الوشيكة، وتعزز هذه

النتائج أهمية تناول الخضراوات بالقدر الكاف للحد من خطر تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويوصي الباحثون بأهمية تناول حصتين من الخضروات الصليبية لزيادة الفوائد الصحية لزيادة الخضراوات في النظام الغذائي.