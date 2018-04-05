اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للصعود في التعاملات المبكرة اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، زاد المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.14 % مسجلا 17533.35 نقطة. وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.12 % مسجلاً 2990.82 نقطة.

وكسب مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 0.09 % مسجلاً 18070.94 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.32 % ليبلغ 870.99 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.11 % مسجلا 2254.19 نقطة.

وافادت الدكتورة هدى المنشاوي العضو المنتدب لشركة تداول اوراق مالية انه على المؤشر الرئيسي الاغلاق فوق 17500 نقطة لتأكيده والاستمرار في الصعود نحو الاهداف الاعلي والحفاظ علي الدعم المحقق.

واضافت ان السوق متأثرة باعلان اجازة طويلة تستمر حتى الثلاثاء القادم وهو ما يدفع الكثير من الشركات لاغلاق المارجن قبلها وهذا مايبرر بيع الافراد العشوائي بقطاع كبير من الاسهم وايضا تزامن مع بيع وضغط واستغلال الفرص من قبل المؤسسات المصرية والفارق الشرائي البسيط للمؤسسات الاجنبية وعمليات المتاجرة العنيفة للعرب.

ولدى اغلاق تعاملات الاربعاء، تباينت مؤشرات البورصة حيث قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه في المقابل تحولت أسهم الافراد للخسارة.