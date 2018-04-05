القاهرة-أش أ

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا/إبراهيم إسحاق سدراك رئيس طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية مناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية لقداسة البابا تواضروس الثانى كالتالي:.

يسرنى بمناسبة عيد القيامة المجيد أن أعرب لغبطتكم .. عن خالص التهانى وصادق الأمنيات , إننا فى ظلال هذه المناسبة الغراء تتهادى إلى أذهاننا قيم العطاء والفداء, وتتجلى أمامنا حقائق التاريخ شاهدا على جوهر وأصالة أرض طاب ثراها بخطى الأنبياء بما يمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التضحيات لتبقى راية الكنانة فى العلياء..

ودائما مصرنا فى رفعة وازدهار ونماء , وكل عام وقداستكم بخير.

كما تلقى الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك و الدكتور القس/أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية, برقيتي تهنئة بمناسبة عيد القيامة.

وبعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للإخوة المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والمعاونين والصف والجنود والخفراء والمجندين.