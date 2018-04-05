القاهرة - أ ش أ

أكد الفنان حلمي فودة أن هناك العديد من المفاجآت تنتظر الجمهور خلال عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل ” أفراح إبليس” في رمضان المقبل.

وقال فودة إنه يجسد في أحداث المسلسل شخصية اللواء رستم الجارحي مدير أمن قنا ، والمسؤول عن التحقيقات في جميع الجرائم التي تجري في أحداث المسلسل.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من المسلسل مختلف تماما عن الجزء الأول، وبه العديد من المفاجآت التي ستعجب الجمهور ، لافتا إلى انتهاء تصوير جميع حلقات المسلسل وعددها

60 حلقة والتى من المقرر أن يتم عرض 30 حلقة منه في رمضان المقبل ، حيث تجري حاليا عملية المونتاج ، بينما سيتم عرض ال` 30 حلقة الأخرى بعد شهر رمضان.

يشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، ومحمود عبدالمغني، صابرين ومنة فضالي وأحمد صفوت ومحمد الصاوي وحمدي الوزير وعبدالله مشرف وعفاف رشاد وتامر ضيائى ونادية رشاد وضياء الميرغني وماجد الشريف ، وسيناريو وحوار مجدي صابر، إخراج أحمد خالد أمين.